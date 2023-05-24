خلال 24 ساعة.. تنفيذ 81384 حكم قضائى

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة ماضية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (326) قضية مواد مخدرة بإجمالى (355) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (126,192 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (88,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,429 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,020 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (475 جرام ).

كمية من مخدر البودر وزنت (470 جرام).

(4835) قرص مخدر.



مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (170 قطعة سلاح نارى بحوزة 151 متهم)

مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (81384) حكم قضائى متنوع

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين إرتكبوا (9) حوادث سرقة متنوعة.

مجال ضبط المتهمين الهاربين : ضبط (62) متهم.

مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة : ضبط (15) متهم.

مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (268) دراجة نارية مخالفة.

مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط (21848) مخالفة مرورية متنوعة.

مجال فحص السائقين : فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار إستمرار الحملات الأمنية.