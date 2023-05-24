نقل جثث 18 مهاجرًا أفغانيًا إلى كابول من بلغاريا

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن جثث 18 مهاجرا أفغانيا عثر عليهم في شاحنة مهجورة بالقرب من قرية لوكورسكو خارج العاصمة البلغارية صوفيا في فبراير الماضي، نُقلت إلى كابول.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجثث نُقلت إلى كابول عبر شركة الخطوط الجوية الأفغانية «أريانا» المملوكة للدولة، ثم عبر سيارات إسعاف خاصة، بحسب وكالة أنباء «خامه برس» الإفغانية.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة في كابول ضياء أحمد تاكل إن الحكومة دفعت تكاليف إعادة الجثث إلى أفغانستان. وألقى باللوم على الإجراءات القانونية البلغارية في تأخير عودتهم بالإضافة إلى "القيود المصرفية القاسية" المفروضة على أفغانستان منذ تولي طالبان للسلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من الدولة.

وقد دعت سلطات طالبان مرارا الشعب الأفغاني إلى تجنب المخاطرة بحياته من خلال اتخاذ مسارات غير قانونية والتعامل مع مهربي البشر للوصول إلى أوروبا ووجهات أخرى.

ويُعتقد أن 18 مهاجرا أفغانيا لقوا حتفهم اختناقا وعثر عليهم في شاحنة مهجورة بالقرب من قرية لوكورسكو خارج العاصمة صوفيا في 17 فبراير الماضي.

وفي أعقاب الحادث، اعتقلت السلطات البلغارية ما لا يقل عن سبعة مشتبه بهم بينما كان المهربون قد فروا بالفعل من المنطقة بعد أن لاحظوا مكان الحادث.