«مياه القاهرة»: خطة للمتابعات الفنية والميدانية لمواقع ومعدات الشركة.. صور

صرح المهندس مصطفى الشيمى ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ، بأن قطاع الدعم الفنى بالشركة يواصل تنفيذ خطة المتابعة الفنية لجميع مواقع الشركة بالتعاون مع الإداراة العامة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، بفحص جميع الشكاوى الواردة بشأن التسرب من خطوط المياه والعمل على إصلاحها فى مدد زمنية قياسية تتماشى مع المعدلات الزمنية الموضوعة للتعامل مع الشكاوى ،بالإضافة لتنفيذ خطة مراجعة فنية شاملة لجميع مواقع الشركة من محطات إنتاج مياه وفروع الشبكات.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وحرص شركة مياه الشرب بالقاهرة بضرورة إنهاء اعمال الصيانة الدورية والعمرات والدهانات والتطهير لمختلف الروافع والكشف عن التسرب، لضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات لعملاء الشركة وإنجاز الخدمات التى تقدمها الشركة فى اسرع وقت ممكن ، وتقديم كوب مياه نظيف وآمن مطابق للمواصفات العالمية.

واستمراراً للجهود المبذولة قام الفنيين بالقطاع الفني بأعمال تطهير بيارات خطوط المياه ودهان الخطوط الرئيسية والطلمبات ، وصيانة أجهزة الحماية من الطرق المائي بالروافع وتشغيلها بخبرات وكفاءات المهندسين والفنيين العاملين بالشركة.

على صعيد آخر تابع رئيس الشركة مع مهندسي قطاع المشروعات ومديري المحطات والشبكات الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الصيف وزيادة الضغوط للأماكن التى تحتاج إلى كميات إضافية ورفع كفاءة المحطات والروافع والشبكات على مستوى مناطق القاهرة.

وأكد رئيس الشركة ان الشركة قد إلتزمت بتوفير كافة مهمات السلامة والصحة المهنية بمواقع الإصلاح والأعمال المختلفة حرصاً على سلامة العاملين والمواقع المجاورة للإصلاح.

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