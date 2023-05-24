ختام البرنامج التدريبي لتحليل المعلومات للعاملين بقطاع الطب الوقائي بأسوان

إختتمت مديرية الشئون الصحية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال البرنامج التدريبى للتعريف بمنظومة التحول الرقمى وتحليل المعلومات للعاملين بقطاع الطب الوقائى، والتى تأتى ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالمنظومة الصحية والصحة العامة والمجتمعية، فى إطار الجهود الجارية لتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ".

وأشار إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن البرنامج التدريبى استهدف فئات العاملين بقطاع التطعيمات الروتينية "التمريض، والمراقبين الصحيين، ومدخلى البيانات، ومسؤلى التطعيمات"، وذلك داخل جميع الوحدات والإدارات الصحية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تطوير أداء العمل بقطاع التطعيمات، وتلافى المعوقات التى تواجه المنظومة الصحية، ورفع نسب التغطية، والتحول إلى نظام الميكنة كبديل للنظام الورقى.

وأضاف “حنفى” بأن البرنامج التدريبى تم تنفيذه بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية على مدار 5 أيام، وبإشراف من الدكتورة أسماء نصر مدير إدارة التطعيمات، وأحمد عاطف مشرف عام التطعيمات بالمديرية.

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