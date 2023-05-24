أسعار اللحوم البلدي بمنافذ "الزراعة".. القصير: الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى.. أبو صدام: تسهم في استقرار الأسعار

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تختلف أسعار اللحوم الحمراء من مكان لآخر، حيث وصلت أسعار اللحوم البلدي في السوق حاليًا، للحم الكندوز 300-330 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو الضأن بين 230 و350 جنيها، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 200 و250 جنيها.

كما سجلت أسعار اللحم المفروم العادى 300 و330 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر البتلو بين 250 و300 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة بين 300 و350 جنيها الكيلو، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

اللحوم المجمدة

أما عن أسعار اللحوم المجمدة، فقد سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى ما بين 130 و190 جنيها، وسجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

تتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها.

50 % من اللحوم مستوردة

وفقًا لتقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويًا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 350 جنيهًا، بفرق سعر يصل إلى 130 جنيها.

وسجل سعر اللحم الضأن 235 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 220 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 200 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 140 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا.

توفير الأعلاف

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم الإفراج عن 5 ملايين طن من الأعلاف منذ شهر أكتوبر 2022 حتى اليوم، مشيرًا إلى أن هذه كمية كبيرة وساهمت في حدوث انخفاض في سعر الأعلاف بشكل كبير، وهناك لجان شكلتها وزارة الزراعة لمتابعة توفير الأعلاف لمربي الدواجن.

زيادة المعروض لعيد الأضحى

وعن الاستعداد لعيد الأضحى، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحى المبارك تمت الموافقة على إستيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فورى، 20 ألف رأس غنم، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق إستيرادها وتسمينها داخل البلاد والتى تقدر بحوالى 180 ألف رأس بالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الاعلاف مما كان له الأثر الايجابى فى خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة، حيث تسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن استيراد 170 ألف ماشية ووصولهم قبل عيد الأضحى المبارك سيساهم في استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى سوى بنسب طفيفة، حيث حرصت مصر على استمرار الاستيراد بعد توقف الاستيراد من السودان على خلفية الحرب هناك، مما أدى إلى خلل في قطاع التبادل التجاري بين البلدين ومن ضمنها الإنتاج الحيواني، موضحًا أن مصر تعانى من عجز بمقدار 40% فى إنتاج القطاع الحيوانى ومن المفترض أن تسد عمليات الاستيراد هذه الفجوة.