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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق باعتمادات 105.5 مليون جنيه

ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

تنفيذ 85 % من الخطة
تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق
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تواصل الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فجارى تنفيذ أعمال رصف بالحارة الشرقية لطريق أسوان / القاهرة بنطاق مركز ومدينة دراو بطول ٦٥٠ متر، وعرض متوسط ١٠ متر، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع المحطة المؤدى لمنطقة حى أطلس، توزايًا مع استكمال أعمال تطوير الرصيف الشرقى بطريق كورنيش النيل القديم، ومراجعة البلدورات والإنترلوك.

ولفت إلى أنه تواكب مع ذلك قيام الشركة المصرية للإتصالات بضبط مناسيب الغرف الخاصة بها بطريقى السادات وكورنيش النيل، فيما جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع الكوبرى بمركز إدفو، وبالتوازى جارى تنفيذ أعمال مدخل القنادلة بإدفو من خلال الطبقة الأسفلتية الرابطة.

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المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات رصف الطرق أخبار محافظة أسوان