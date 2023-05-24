"القومي للإعاقة" يطلق برنامج إدماج الأشخاص ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المشروع التدريبي "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية"، الذي يأتي في إطار التعاون المثمر مع وزارة الثقافة المصرية؛ من خلال إقامة أولى تدريبات هذا البرنامج مع المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

حضر التدريب الأول الذي استمر على مدار ٦ أيام عدد من المتدربين المرشحين من الجهات الثقافية بمحافظتين من محافظات المرحلة الأولى هما القاهرة والجيزة.

انقسم البرنامج التدريبي الذي استهدف العاملين بالقطاعات المختلفة في وزارة الثقافة إلى جزئين، الأول استمر لمدة يومين واختص بمناقشة طرق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الثقافية، والثاني ركز على أساسيات لغة الإشارة واستمر على مدار ٤ أيام.

تناول التدريب عدد من المحاور التي كانت من تقديم رشا ارنست مسئولة الإدارة الثقافية بالمجلس على رأسها مفهوم الإعاقة وتطوره من المنظور الاجتماعي والحقوقي، ومفهوم الإدماج مع التركيز على أهمية دور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة.

فيما استعرض المهندس وائل همام مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس عدد من الموضوعات منها خطوات التخطيط لإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة بالأنشطة الثقافية التي تأتي اتساقًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب إجراء تطبيقات عملية على نماذج لهذه الأنشطة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن مشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية، يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة الثقافة في شهر مارس الماضي، بهدف تعزيز الهوية الثقافية والأنشطة المرتبطة بها لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الثقافة.

وأضافت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ كما يشمل اتفاق التعاون تنظيم المجلس مجموعة من البرامج التدريبية لعدد من موظفي وزارة الثقافة تختص بآليات التعامل الفعال مع أطفالنا من ذوي الإعاقة، وكذلك تحسين بيئة العمل لتحقيق الأهداف البناءة المرجوة من هذا التفاعل.