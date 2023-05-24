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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سبوتنيك: إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة ضربة صاروخية روسية

فاليرى زالوجنى
فاليرى زالوجنى
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أعلن مصدر لموقع "سبوتنيك" عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى فى الرأس جراء ضربة صاروخية روسية.

وكان قد أكد رئيس المركز الصحفى لمجموعة "غرب" بالجيش الروسى سيرجى زيبنسكى، أن عناصر المجموعة تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية وثلاث درونات جوية من طراز "فوريا" وطاقم هاون فى اتجاه كوبيانسك.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، عن زينبسكي، قوله:"إنه خلال القتال على اتجاه كوبيانسك، هاجم الطيران الحربي الروسي مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي الرابع عشر المنفصل ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".

 

القوات المسلحة الاوكرانية ضربة صاروخية روسية