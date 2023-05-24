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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يعلن انتهاء مسيرة جوردي ألبا مع كامب نو

جوردى ألبا
جوردى ألبا
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أعلن نادي برشلونة رسميا اليوم الأربعاء، عن رحيل لاعبه الإسباني جوردي ألبا، بنهاية الموسم الجاري، قبل نهاية عقده بموسم. 

وكشفت بعض التقارير أن رغبة اللاعب في الرحيل هذا الصيف، هى وراء إعلان النادى رحيل ألبا رغم انه عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
 وكشف برشلونة فى بيانه عبر موقعه الرسمي، عن بيانه قائلاً: "توصل نادي برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب مع النادي قبل عام واحد من نهايته الفعلية".
 وأكمل: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنا عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل ثروة في المستقبل.. سيكون برشلونة دائما موطنا لك يا جوردي".
 ومن المفترض أن يودع ألبا جماهير برشلونة، خلال مباراة ريال مايوركا المقبلة، على ملعب كامب نو، تماما مثلما فعل سيرجيو بوسكيتس، ومن قبله جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله.
 ولعب ألبا 11 موسما بقميص برشلونة، وشارك في 458 مباراة رسمية، وسجل 27 هدفا وفاز بستة ألقاب للدوري، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وخمسة ألقاب كأس الملك، ولقب لكأس السوبر الأوروبي، وأربعة كؤوس سوبر إسباني.
 ويمتلك ألبا عروضا عربية من السعودية، وكذلك من الدوري الإيطالي.

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