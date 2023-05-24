ننشر نص منطوق حكم القاضي على المتهمين بقضيه صيدلي حلوان

تنشر "البوابه نيوز"، نص منطوق حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء بشأن معاقبة "زوجة ولاء زايد وآخرين" بالسجن 10 سنوات إلى 15سنة، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"صيدلي حلوان"، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة ضد الضحية واستعمال العنف معه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة الأولى "رماء حمدي عبدالعاطي" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. المتهم الثاني "حمدي عبدالعاطي محمد" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. المتهم الثالث "عمر حمدي عبدالعاطي" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

المتهم الرابع "علي حمدي عبدالعاطي" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. المتهم الخامس "مهاب حاتم سمير" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

المتهم السادس "محمد عصام السيد" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. المتهم السابع "سيف الدين أسامة" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.



