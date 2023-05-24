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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. رانيا يوسف تهنئ باسم السمرة بعيد ميلاده

رانيا يوسف
رانيا يوسف
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نشرت الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بخاصية الحالات "الإستورى" صوره تجمعها بالفنان باسم السمرة.

وظهرت رانيا يوسف رفقة باسم السمرة من كواليس تصوير أحد الأعمال التى جمعتهم، وعلقت يوسف على الصورة "كل سنه وانت طيب وبخير يا باسم، وعيد ميلاد وسنه سعيده يارب".

ويستعد الفنان باسم السمرة بالتواجد فى الموسم السينمائى المقبل لعيد الاضحى بفيلم "البعبع"، بطولة أمير كرارة، باسم السمرة، ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن، والإخراج حسين المنباوى.

ويذكر أن الفنانه رانيا يوسف شاركت الفنان باسم سمرة كثير من الأعمال الفنية، أبرزها  مسلسل "الدولى"، فيلم "صندوق الدنيا"، فيلم "دماغ شيطان".

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IMG_20230524_150503
رانيا يوسف باسم السمرة الدولى دماغ شيطان عيد ميلاد انستجرام