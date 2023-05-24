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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. السيطرة على حريق شقة بمنطقة التجمع الأول

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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 سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

جانب من الحريق 

 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بأحدالكمبوندات بدائرةقسم شرطةالتجمع الأول، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل حجرة النوم والتهمها بالكامل وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي.

جانب من الحريق 


 

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