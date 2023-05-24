قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "إتحاد ملاك القمر" بابوتيج

قدم قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علوي بيوض التابع لفرع ثقافة أسيوط العرض المسرحي " إتحاد ملاك القمر

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من أحمد خليفة رئيس اللجنة ومهندس الديكور مجدي عبد الظاهر الكاتبة الناقد امل ممدوح والاستاذ إكرامي اسماعيل بالإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة

العرض من تأليف الفنان عبد الفتاح البلتاجي وديكور وملابس الفنان ايمن الهلالي ومن اشعار عصام همام وبطولة نخبة من مبدعي التمثيل والمسرح العرض المسرحي من إخراج الفنان عبد الفتاح قدورة

العرض المسرحى الكوميدي يروي عن سيدة (هنية ) أرملة وابنها الوحيد على وتبدأ أحداث العرض بتوافد الديانة على أُم على وهى فى إنتظار عودة إبنها من المطار ليتسلم ميراث عمه الذى هاجر من قبل إلى أمريكا وكون ثروة كبيرة وقام بشراء خمس فدادين بكل ثروته فوق سطح القمر وكانت هناك مطاردة لهذا العم من مجموعة مافيا أرسلتهم وكالة ناسا للحصول على هذة الصكوك وتم قتل العم وعند وصول على إلى المطار وجد جثة عمه فى تابوت وبدأ صراع المافيا مع على وفى النهاية يبيع على هذه الصكوك لرئيس إتحاد مُلاك القمر بعشرة ملايين دولار بعد صراع كوميدي بينهم وبين الديانة وهم البقال والجزار وصاحب البيت والخضرى كل ذلك يتم فى إطار كوميدى.