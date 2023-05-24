ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "إتحاد ملاك القمر" بابوتيج

جانب من العرض
جانب من العرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم قصر ثقافة أبوتيج برئاسة  محمود علوي بيوض التابع لفرع ثقافة أسيوط العرض  المسرحي " إتحاد ملاك القمر

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من  أحمد خليفة رئيس اللجنة ومهندس الديكور  مجدي عبد الظاهر الكاتبة الناقد امل ممدوح والاستاذ إكرامي اسماعيل بالإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة

العرض من تأليف الفنان عبد الفتاح البلتاجي وديكور وملابس الفنان ايمن الهلالي ومن اشعار عصام همام وبطولة نخبة من مبدعي التمثيل والمسرح العرض المسرحي من إخراج الفنان عبد الفتاح قدورة

العرض المسرحى الكوميدي يروي عن سيدة (هنية ) أرملة وابنها الوحيد على وتبدأ أحداث العرض بتوافد الديانة على أُم على وهى فى إنتظار عودة إبنها من المطار ليتسلم ميراث عمه الذى هاجر من قبل إلى أمريكا وكون ثروة كبيرة وقام بشراء خمس فدادين بكل ثروته فوق سطح القمر وكانت هناك مطاردة لهذا العم من مجموعة مافيا أرسلتهم وكالة ناسا للحصول على هذة الصكوك وتم قتل العم وعند وصول على إلى المطار وجد جثة عمه فى تابوت وبدأ صراع المافيا مع على  وفى النهاية يبيع على هذه الصكوك لرئيس إتحاد مُلاك القمر بعشرة ملايين دولار بعد صراع كوميدي بينهم وبين الديانة وهم البقال والجزار وصاحب البيت والخضرى كل ذلك يتم فى إطار كوميدى.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة العرض المسرحي اتحاد ملاك القمر فرع ثقافة أسيوط