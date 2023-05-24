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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر "فيسبوك"

المتهم
المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيس بوك".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لبيع أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وضارة بالصحة العامة" مقابل مبلغ مالى.
 عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبط المذكور (مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى - كمية كبيرة من عبوات المنشطات).

وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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