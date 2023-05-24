19 أغسطس.. الحكم على 20 متهمًا بـ «خلية النزهة الإرهابية»

قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء ، حجز محاكمة 20 متهم فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج والمعروفه اعلاميا بـ "خليه النزهه الإرهابية" لجلسة 19 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي .

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى القضية تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها ، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتی 2021/3/29 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.