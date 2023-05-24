زوج واحد لا يكفى | التحريات تكشف كواليس تغيب سيدة بالمرج: جمعت بين زوجين

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المرج، برئاسة المقدم كريم البحيري، كواليس اختفاء سيدة تدعي " ياسمين" تبلغ من العمر 34 عاما، في ظروف غامضة عقب خروجها من منزلها بنطاق القسم صباح يوم الخميس الماضي، أنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة.

وأفادت التحريات التي أجراها الرائد أحمد عريان معاون مباحث قسم شرطة المرج، أن المتهمة كانت متواجده مع شاب داخل شقة سكنيه في منطقة العزبة البيضاء بنطاق القسم، وعقب ضبطهما تبين أنها متزوجه منه عرفيا، وتمت إحالتهما للنيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، كان قد تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من مواطن يفيد بإختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل صباح الخميس الماضي، وقال الزوج ان زوجته كانت متوجهه لمكتب الصحة بالمرج ولم تعود مرة أخري وفشل في التواصل معها هاتفيا، وبعمل التحريات تبين انها خرجت من المنزل بحوزتها كيس بلاستيك بداخله ملابس، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمنزل اسرتها لكشف ملابسات الواقعة.



تحريات مكثفة لكشف غموض الواقعة

بالعودة إلى ديوان القسم تحولت وحدة المباحث لغرفة عمليات مصغرة، حيث اجتمع المقدم كريم البحيري، بمعاونيه وطالبهم بوضع خطة محكمة للوصول إلى إجابة للسؤال الأبرز " الست راحت فين؟"، أو طرف خيط يقودهم إلى حل القضية، وفحص علاقاتها والوقوف على وجود خلافات بين زوجها وآخرين ترقى لحادث اختطاف.

حل اللغز

ساعات قضاها رجال البحث الجنائي جمعوا خلالها المعلومات والتحريات للوصول لمكان اختفاء السيدة، وأن الله سيبعث لهم طوق نجاة تنحل معه تلك العقدة والتي جاءت علي لسان معاون المباحث، الرائد أحمد عريان محدثا رئيسه في العمل، المقدم كريم البحيري: " وصلت لمكان الست المتغيبة يافندم"، وعلي الفور انطلقت مأمورية قادها المقدم كريم البحيري، لمكان تواجد السيدة والشاب المتواجده برفقته، وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.