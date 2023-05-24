طلاب جامعة كفر الشيخ تقدم عروضًا إبداعية فى الملتقي المسرحي

أُسدل الستار عن الملتقي المسرحي لكليات جامعة كفر الشيخ، للعام الجامعي 2022-2023 بعد عشر ايام من العروض المتميزة، وتنافس الطلاب خلالها فى تقديم مواهبهم المتنوعة فى التمثيل، الإخراج، الديكور، النص المسرحي، الشعر، المكياج، الملابس، الغناء والموسيقى؛ إذ أتاح الملتقي الفرصة ل 10 كليات لعرض أفكارهم وآراءهم عبر نص مسرحى جيد، وبلجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء فى المجال المسرحي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء الملتقى بإشراف الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ومتابعة وتنفيذ ادارة النشاط الثقافي والفني بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وايهاب جاد مدير الادارة.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بكافة العروض المسرحية التى قدمها طلاب وطالبات الجامعة خلال الملتقي المسرحي للعام الجامعي الحالي.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، كما تولي الجامعة المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن لجنة تحكيم الملتقي المسرحي، والتي ضمت الدكتور اسامة حسين الموسيقي والالحان، و محمد العافي مخرج وناقد مسرحي، واميرة كمال ديكور مسرحي، أقرت فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول عن مسرحية سطوع 56، وكلية الطب البيطري بالمركز الثاني عن مسرحية إنهم يعزفون، وكلية التمريض بالمركز الثالث عن مسرحية احكي ياشهر زاد، وهنأ الكليات الفائزة بالمراكز الاولي مشيداً بكافة العروض المسرحية التى قدمها طلاب الجامعة خلال الملتقي.

وجدير بالذكر أن عروض الملتقي المسرحي لجامعة كفر الشيخ شملت عرض “المحبرة” لكلية التجارة، عرض “احكي ياشهر زاد” لكلية التمريض، عرض “رصد” لكلية الهندسة، عرض “سطوع 56”لكلية الصيدلة، عرض “أفراح القبة” لكلية التربية النوعية، عرض “بداخلك قد ترى النور” لكلية الاداب، عرض “إنهم يعزفون” كلية الطب البيطري، عرض” احنا التلامذة”لكلية التربية، عرض “أنت حر” لكلية العلوم، عرض “سبستون” لكلية الذكاء الاصطناعي.

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