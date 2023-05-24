جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة لإزالة مبان مخالفة

شن جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر حمله مكبرة بقيادة اشرف الجوهري مدير إدارة التنمية بالجهاز والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير وشارك بالحملة إدارات امن الجهاز وادارة التراخيص، لتنفيذ قرارات ازالة مباني مخالفة بالمحصوره “ب” بتوجيهات من المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر. وأعلن الجهاز في بيان له اليوم ان الحملة اسفرت عن ازالة عدد ٢ سقف دور رابع مخالف في المباني المخالفة في المحصورة ب.

وشدد الجهاز علي استمرار حملات الإزالة للمباني المخالفة بكافة الاحياء السكنية وذلك لمنع انتشار العشوائية بالمدينة، ويستكمل الجهاز أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح لها باي اجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء او تنازل بالبيع.