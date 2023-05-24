محافظة الجيزة: رفع ٣ آلاف حالة إشغال بحدائق الأهرام والعجوزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات .

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود أحياء الهرم وجنوب والعجوزة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن .

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ عدد من الحملات شملت شوارع ( زغلول، السيسى، سوق البطران، المنصورية) والتى أسفرت عن ضبط 870 حالة إشغال متنوعة.

بالإضافة الى رفع ١٨٠٠ حاله اشغال بمناطق ل ح و ن ه‍ بالبوابات الأولي والثانية بقطاع حدائق الاهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي العجوزة في ضبط 260 حالة إشغال خلال حملات بشوارع ( ترعة الزمر، الصفطاوى، ترعة المجنونة) إلى جانب إزالة الحواجز والكتل الخرسانية لمنع إعاقة الطريق.

وبنطاق حى جنوب تم المرور على شوارع ( كولدير، البحر الأعظم) للتأكد من إلتزام المقاهى والمحال بمواعيد الغلق ومصادرة حالات الإشغال والتعديات للمنشأت المخالفة وتم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.