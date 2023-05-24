ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم من ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته .. وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابه عدة وقائع آخرى بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

