أمانك أمان لطفلك.. ندوة لمواجهة تسمم الحمل في دمياط

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع دمياط باشراف الدكتور محمد رياض مدير الفرع ، اليوم، ندوة بمناسبه اليوم العالمى لتسمم الحمل وجاءت الندوة بعنوان " امانك امان لطفلك" .

حاضر بالندوة كلامن ، الدكتور محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط، و الدكتور اسامه ورده استاذ بطب المنصورة، و دكتور ياسر الشهاوى استاذ بطب المنصورة، و دكتور حافظ جوالي استشاري اول نساء وتوليد بمستشفى دمياط التخصصي، والدكتور مهدى المزاحى استشاري اول نساء وتوليد.

وأكدت الدكتورة زينب الدراوى منسق الندوة أن الندوة نظمت في إطار الاحتفال باليوم العالمى لتسمم الحمل واعراضه وكيفيه الوقايه منه وكذلك مدى خطورته على الأم والجنين أيضا.

وأشارت إلى أن الندوة وضحت معنى تسمم الحمل وطرق التشخيص والوقايه منه وكذلك كيفيه التعامل مع تسمم الحمل لحمايه الجنين.

ووجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الثلاثاء ،بتشكيل لجنة مكبرة اليوم برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة بدمياط، وأعضاء من إدارات العلاجي والمستشفيات والطوارئ والحوكمة والشؤون المالية والإدارية والمتابعه للمرور على كافة أقسام المستشفى و متابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية وأبرز المعوقات الفنية والإدارية والمالية وإحالة أي تقصير في الأداء للتحقيق وإعمال أوجه القانون .

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط ،على تكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصه من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات و التاكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية و اتباع اجراءات مكافحه العدوي بها

وتم المرور على عدد ٥٨٣ منشأة طبية وإصدار عدد ١٣٨ ترخيص مكانى طبقا لقانون ٥١ و١٥٣ لعام ٢٠٠٤ وتم اصدار عدد ١٤٩ خطاب للدفاع المدنى لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتم قبول عدد ١٤٦ ملف للترخيص والرد على عدد ١٢ شكوى مقدمة من المواطنين وتم تجديد عدد ٢٦٩ عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة كما تم إصدار عدد ٦١ قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص والتسجيل.