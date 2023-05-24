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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد جلسته رقم ١٨٥ 

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع
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عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، جلسته رقم ١٨٥ برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأربعاء. 

وأكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى على ضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " الدورة الثانية ٢٠٢٣ ".

وأشار إلى أن المجلس قد أحيط علماََ باعتزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التربية الرياضية بالتعاون مع السفارة الهندية إقامة فعاليات يوم " الثقافة الهندية "والذي يتضمن معرض فني لأهم المعالم السياحية وبعض المشغولات اليدوية وعرض بعض الأفلام التسجيلية عن الثقافة الهندية، وكذلك إقامة فعاليات " اليوم العالمي لليوجا " من خلال ورشة عمل تقام بالجامعة يوم ٨ يونيو ٢٠٢٣ بحضور وفد من السفارة الهندية وذلك في إطار الاحتفالات بمرور ٧٥ عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية.

وخلال المجلس تم عرض نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنشطة الكليات والمراكز ذات الطابع الخاص، كما تم مناقشة بعض البروتوكولات واتفاقات التعاون بين بعض الكليات وجهات أخرى.

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جامعة الفيوم مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة