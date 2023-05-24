جامعة الأقصر تبحث تفعيل بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية.. صور

بحث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، آليات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن اللقاء تناول سبل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجامعة وهيئة الرعاية الصحية، خصوصاً في مجال تدريب الطلاب والكوادر الطبية بالجامعة والهيئة، من خلال تقديم خدمات التدريب بما يتناسب مع المعايير العالمية؛ لتدريب وتأهيل طلاب بكالوريوس الطب والجراحة.

وأضاف حسين، أن اللقاء ناقش أيضاً سبل استفادة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من خبرات أساتذة كلية الطب خصوصاً في التخصصات الدقيقة والنادرة، لتقديم الخدمة الصحية اللائقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان رئيس جامعة الأقصر، قد التقى في مكتبه بالإدارة المركزية للجامعة، بالدكتور أحمد برعي، عقب تولي الأخير المهمة كمدير لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مطلع الشهر الماضي، وذلك بحضور وفد هيئة الرعاية الصحية ممثلاً في الدكتور محمد عبد الهادي، مدير المستشفيات بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وتناول اللقاء، سبل دعم وتطوير سبل التعاون بين جامعة الأقصر، ممثلة في كلية الطب، وهيئة الرعاية الصحية؛ للاستفادة الكاملة بالكوادر الطبية بكلية الطب بجامعة الأقصر؛ لدعم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة؛ ولتقديم الخدمة الصحية اللائقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما بحث اللقاء آليات تبادل الخبرات، وعقد الندوات والمؤتمرات؛ بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأطباء وأخصائي هيئة الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة الجامعة بجميع كلياتها المختلفة، مع هيئة الرعاية الصحية في جميع المجالات؛ لتفعيل الترابط بين الجامعة ومجتمع محافظة الأقصر.

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