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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيش الثالث الميداني ينظم قوافل طبية لخدمة المجتمع المدني بوسط وجنوب سيناء

الجيش الثالث الميدانى
الجيش الثالث الميدانى ينظم قوافل طبية
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قامت قيادة الجيش الثالث الميدانى بالتنسيق مع محافظتى شمال وجنوب سيناء بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم فى مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل ودعم المجتمع المدنى فى كافة ربوع مصر.

كما تم دفع عدد من القوافل البيطرية لتقديم الدعم العلاجى والوقائى للحفاظ على ممتلكات المواطنين القاطنين بعدد من القرى والتجمعات السكانية والمناطق النائية، حيث أعرب أهالى سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة ودورها فى دعم القطاع المدنى وتوفير المناخ الآمن على أرض سيناء الغالية .

ويأتي ذلك انطلاقاً من الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة والمواطنين من أهالى سيناء باعتبارهم جزءًا أصيلًا ومكملًا للقوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته.

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