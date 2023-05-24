دينا الشربيني تفتتح "يوم 13" في الرياض وتعود لاستئناف "تاج"

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بافتتاح فيلمها الجديد "يوم 13" بالرياض، ضمن جولة الفيلم في دول الخليج مع فريق العمل، بعد تحقيقه أكثر من 25 مليون جنيه خلال موسم عيد الفطر، وتصدره شباك الإيرادات خلال الأسابيع الماضية، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم العربي.

العمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

على جانب آخر تستأنف الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "تاج" عقب عودتها الى مصر، خاصة أن الفيلم يتم تصويره بطريقة جديدة، لتتناسب مع اعمال الجرافيكس الموجودة.

وكان قد حققت الفنانة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا طوال شهر رمضان بمسلسلها "كامل العدد" في موسم رمضان 2023، حيث تربع على تريند منصة شاهد رقم 1 من بداية حلقته الأولى حتى حلقته الأخيرة، ليحصد ردود أفعال إيجابية جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.