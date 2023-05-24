محافظ بني سويف يبحث مع مستثمري منطقة الصناعات الثقيلة أوجه الدعم والحلول لبعض المعوقات

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم الأربعاء ، مسؤولي جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعات الثقيلة ( 2/31 )، وذلك للوقوف على مستجدات الوضع بالمنطقة الصناعية بحث وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال استكمال ترفيق المنطقة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئاتها المختصة.

حضر الاجتماع كل من: اللواء عبد القادر فريد رئيس الجمعية وسلمى مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف ، أن ملف الاستثمار في مقدمة اهتماماته والخطة التنموية، التي يعمل الجهاز التنفيذي بكل أدواته وإمكانياته على تنفيذها ،في إطار توجيهات القيادة السياسية التي ترجمتها الحكومة لخطط وأعمال لتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة معوقاته.

وتمت المناقشة مجموعة من الإجراءات وأوجه الدعم الممكنة التي يمكن أن تدفع بها المحافظة مع الجهات المعنية ، خاصة في مجال استكمال أعمال الترفيق الكامل للمنطقة وإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالمستثمرين بها.

وكلف المحافظ مكتب خدمة المستثمرين بمواصلة المتابعة مع جمعية المستثمرين ، وإعداد الخطايات والتقرير الذى يحتوى على تحديد دقيق للمتطلبات والموقف التنفيذي للأعمال وما تم تنفيذه من إجراءات حيال بعض المطالب.