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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المجمع الطبي العسكري يستضيف امتحان زمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن

انعقاد اختبارات زمالة
انعقاد اختبارات زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن
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استضاف مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة انعقاد اختبارات زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن، وذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية لمواكبة التطور العالمى المتسارع فى التخصصات الطبية المختلفة.

وتقدم للاختبارات عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وجاميكا وأيرلندا.

جدير بالذكر أن تلك الامتحانات تُعقد على مدار شهرى مايو ونوفمبر من كل عام، وذلك فى إطار الاستفادة من الخبرات والقدرات التنظيمية والعلمية داخل القوات المسلحة والتعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية، وصولا لأرقى مستويات التأهيل فى كافة المجالات.
 

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