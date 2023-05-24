ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل السكرتير العام اللواء حازم محمد عزت، سلسلة الاجتماعات، التي وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،  بعقدها، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية  للعام المالي الحالي 2022/2023، وذلك في حضور محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير التخطيط ومتابعة الخطة، مسؤولى قطاعات: الصحة، التعليم، الإسكان والشباب والرياضة، ومديري التخطيط والتعاقدات الحكومية بتلك الجهات.

وخلال الاجتماع، استكمل السكرتير العام  مناقشاته لمشروعات الخطة، في قطاعات: الشباب والرياضة والصحة والإسكان والتعليم، من حيث: نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ "كل قطاع على حدة"، وتقديم الحلول لتذليل المعوقات التي تواجه  تنفيذ الخطة في تلك القطاعات

وجدد السكرتير العام تأكيداته على الالتزام بتكليفات المحافظ لمسؤولى الأجهزة التنفيذية ،بتضافر الجهود للدفع وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتأخرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب الانتهاء من العام المالي الحالي،والالتزام  بالجدول الزمنى لنهو  تلك المشروعات، بهدف الاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للخطة بما يعود بالنفع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاعات والمرفق.

مشروعات الخطة الاستثمارية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التعاقدات الحكومية الاجتماعات بني سويف