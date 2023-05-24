سكرتير عام بني سويف يتابع مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023

واصل السكرتير العام اللواء حازم محمد عزت، سلسلة الاجتماعات، التي وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بعقدها، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023، وذلك في حضور محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير التخطيط ومتابعة الخطة، مسؤولى قطاعات: الصحة، التعليم، الإسكان والشباب والرياضة، ومديري التخطيط والتعاقدات الحكومية بتلك الجهات.

وخلال الاجتماع، استكمل السكرتير العام مناقشاته لمشروعات الخطة، في قطاعات: الشباب والرياضة والصحة والإسكان والتعليم، من حيث: نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ "كل قطاع على حدة"، وتقديم الحلول لتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة في تلك القطاعات

وجدد السكرتير العام تأكيداته على الالتزام بتكليفات المحافظ لمسؤولى الأجهزة التنفيذية ،بتضافر الجهود للدفع وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتأخرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب الانتهاء من العام المالي الحالي،والالتزام بالجدول الزمنى لنهو تلك المشروعات، بهدف الاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للخطة بما يعود بالنفع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاعات والمرفق.