حبس متهم بسرقة الدراجات النارية في البساتين

أمرت نيابة البساتين الحزئية، اليوم، بحبس متهم بسرقة دراجه نارية وقيادتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الاجرامي، والاستعلام عن الدراجه من المرور.

البداية عندما تم ضبط شخص ، له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إعترف بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" كما إعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط شخص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر) وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات إعترف بقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وإعترف بإرتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.



