حريق في "بيوتي سنتر " بشارع الهرم

نشب حريق ببيوتى سنتر أعلى مركز طبي شهير خاص بأمراض العيون بشارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل بيوتى سنتر أعلى مركز طبي شهير خاص بأمراض العيون بشارع الهرم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق ببيوتي سنتر أعلي مركز طبي شهير خاص بأمراض العيون، وجاري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.