النيابة تناظر جثة عثر عليها متعفنة بالمقطم

صرحت نيابة المقطم الجزئية، اليوم، بدفن جثة شاب عُثر عليها متعفنة داخل منزله، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، أو تعاطي المتوفي للمخدرات.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر، لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، وفي حالة تعفن رمي نتيجة لحدوث الوفاة قبل أيام. وبانتداب الأدلة الجنائية ، لفحص مسرح الجريمة، تبين من التقرير الاولى سلامة جميع المنافذ من آثار اقتحام، وعدم وجود بعثرة في الشقة أو اثار مقاومه.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تمّ دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى "محمود.م.م" في بداية العقد الخامس من العمر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.