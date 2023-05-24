وصول حاملة طائرات أمريكية إلى النرويج

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس جيرالد فورد) اليوم الأربعاء إلى النرويج.

وقالت القوات المسلحة النرويجية إن وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يمنح فرصة فريدة لمواصلة تطوير التعاون والعمل بشكل أوثق مع حليفنا الأكثر أهمية، الولايات المتحدة"، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس).

ودخلت حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد فورد) التي تعمل بالطاقة النووية مضيق أوسلو برفقة زورق سريع على متنه مجموعة من المسلحين. وقالت القوات المسلحة النرويجية إن أي قوارب يجب أن تبقى على بعد نصف كيلومتر من حاملة الطائرات وتم إنشاء منطقة حظر طيران فوق المنطقة التي توجد بها.

وتوصف حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد فورد) بأنها أكبر حاملة طائرات في العالم، وقد تم بث أول اتصال من السفينة على الهواء مباشرة على التليفزيون العام النرويجي.

وستبقى السفينة في العاصمة النرويجية أوسلو حتى يوم الثلاثاء المقبل. وبعد ذلك ستشارك في تدريبات مع القوات المسلحة النرويجية.