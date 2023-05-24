الصحة السودانية: 5424 إصابة و709 حالات وفاة منذ بدء الأزمة في البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية 5424 إصابة و709 حالات وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان منذ بداية الأزمة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الوزارة إشارتها في تقرير إحصائي لمتابعة أحداث الصراع الناتج من الأزمة الحالية في الفترة من 15 أبريل إلى 22 مايو 2023 بالمركز والولايات - انتظام الخدمات الطبية بولايات السودان المختلفة، ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.

وأوضحت أن 13 ولاية تأثرت حتى أمس الأول، منوهة بوضع خطة طوارئ تتمثل في عدة محاور لتقديم الخدمات الصحية وتوفير الإمداد والتنسيق مع الشركاء، بالإضافة الى محور الصحة العامة والأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأساسية في ولايات السودان المختلفة.

والاثنين الماضى، أكدت الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة إيجاد" أنه من المقرر أن يبدأ اليوم 22 مايو 2023، عند الساعة 09:45 مساء بتوقيت الخرطوم، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مبينة أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار، الذي سيمتد لسبعة أيام، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال بسرعة في السودان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت الآلية الثلاثية المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.

كانت الآلية الثلاثية قد رحبت بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السبت الماضي، اتفاقا لوقف قصير الأجل لإطلاق النار وترتيبات إنسانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الآلية الثلاثية أهمية احترام وقف إطلاق النار بهدف تسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سودانى فى حاجة ماسة إلى المعونة - أي أكثر من نصف سكان السودان.