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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي التعاون فى مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، شقيقه السيد فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للملكة العربية السعودية على دعمها للمقترح المصري بإنشاء الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر وكذلك دعم ترشيح وزير الصحة المصري لرئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب والذي تم انتخابه بإجماع جميع الأعضاء ، كما تقدم بدعوة رسمية لمعالي وزير الصحة السعودي لحضور المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والمزمع عقده في شهر سبتمبر القادم برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا مجموعة متنوعة من مجالات الشراكة بين وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وعلى رأسها تبادل الخبراء في مجالات التحول الرقمي للمنظومة الصحية وانشاء المركز الإلكتروني للتحكم والقيادة وإدارة الأزمات والطوارئ الطبية داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك إقامة الشراكات في مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية، كما أكد الوزيران أن هناك توجيها من القيادة السياسية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية بالتنسيق والتكامل والدعم المتبادل بين وزارتي الصحة في مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الصحية.

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