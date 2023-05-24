الزمالك يقترب من الكونفيدرالية في ختام الموسم الصفري

أصبح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مهددًا رسميًا، بخسارة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي، والابتعاد عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، في ظل تعثرات الفريق المتتالية تحت قيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويحتل الزمالك المركز الربع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 آخرين وتلقى 7 هزائم، ويتبقى للفريق 6 مباريات في البطولة.

ويبتعد الزمالك بفارق 5 نقاط، عن بيراميدز صاحب الوصافة، ويتبقى للفريق 7 مباريات، فيما يأتي فيوتشر ثالثًا برصيد 51 نقطة، ويتبقى له 7 مواجهات، ويستهل الزمالك مواجهاته الـ 6 المتبقية بمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء القادم باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ولم تكن نتائج الفارس الأبيض، مرضية لجماهيره في المواسم السابقة بدوري الأبطال، بعدما ودع البطولة من الدور الأول في المواسم الثلاث السابقة، فيما تمكن من حصد لقب الكونفيدرالية للمرة الأول في تاريخ النادي موسم 2019.

وتبقى مشاركة الزمالك في كأس الكونفيدرالية، الموسم القادم، على حظوظ الفارس الأبيض للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالنظام الجديد، بجانب الأهلي والوداد، وبطل النسخة القادمة من دوري الأبطال، بشرط حصد لقب البطولة، وانتظار تراجع تصنيف الترجي وصن داونز ليبقي على أمل ضعيف في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.