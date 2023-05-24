بعد التعافي من الإصابة.. كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الطلائع في الدوري

أصبح محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد الكلية الحربية.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن محمود كهربا سيشارك في مران الأهلي اليوم الأربعاء بشكل طبيعي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

وأضاف المصدر أن محمود كهربا تعافى من الإصابة التي عاني منها مؤخرا وغاب بسببها عن مباراة إنبي أمس وأصبح جاهزا لخوض مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وغاب “كهربا” عن مباراة المارد الأحمر أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب المعاناة من إصابة على مستوى العضلة الضامة عقب مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مساء الجمعة المقبلة، 26 مايو الجاري، على استاد الكلية الحربية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وواصل الأهلي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها من 22 مباراة ويمتلك 7 مباريات مؤجلة.