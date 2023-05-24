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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بينهم مصريان.. مطربون عرب يحيون حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله بالأردن

تامر واحمد
تامر واحمد
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يستعد عدد من المطربين العرب لإحياء ليلة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الأردن، على رجوة خالد السيف، يوم الاثنين 29 مايو الجاري ، في احتفالية مجانية تقام في استاد عمان الدولي في المدينة الرياضية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بالثامنة مساء ، ومن ضمن النجوم العرب المشاركين، راغب علامة، وزين عوض، وديانا كرزون، بمشاركة دي جي أحمد علاونة وعبدالله مهيرات .

وأعلنت الجهة المنظمة على اللينك الخاص لحجز التذاكر المجانية ، منوهة أنه على الجمهور الحضور قبل موعد بدء الحفل بثلاث ساعات .

ومن المقرر أن يفتتح الحفل الفنان تامر حسني ، كما يتوفر حافلات مجانية من وإلى الحفل، فيما يُمنع دخول السيارات إلى المدينة الرياضية، وتغلق الأبواب مع بدء انطلاق الحفل.

 

الأردن تامر حسني حفل زفاف