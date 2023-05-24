بينهم مصريان.. مطربون عرب يحيون حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله بالأردن

يستعد عدد من المطربين العرب لإحياء ليلة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الأردن، على رجوة خالد السيف، يوم الاثنين 29 مايو الجاري ، في احتفالية مجانية تقام في استاد عمان الدولي في المدينة الرياضية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بالثامنة مساء ، ومن ضمن النجوم العرب المشاركين، راغب علامة، وزين عوض، وديانا كرزون، بمشاركة دي جي أحمد علاونة وعبدالله مهيرات .

وأعلنت الجهة المنظمة على اللينك الخاص لحجز التذاكر المجانية ، منوهة أنه على الجمهور الحضور قبل موعد بدء الحفل بثلاث ساعات .

ومن المقرر أن يفتتح الحفل الفنان تامر حسني ، كما يتوفر حافلات مجانية من وإلى الحفل، فيما يُمنع دخول السيارات إلى المدينة الرياضية، وتغلق الأبواب مع بدء انطلاق الحفل.