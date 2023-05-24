وافته المنية خلال العمل.. محافظ الشرقية ينعى مراقب امتحانات الشهادة الإعدادية

نعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، شحاتة حسن إبراهيم شحاتة مشرف نشاط ومنتدب لأعمال الملاحظة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي وافته المنية أثر أزمه قلبية ألمت به في أثناء تأديته عمله كملاحظ لأعمال الامتحانات بالمدرسة ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكداً على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة وتلبية احتياجات أسرته.

وقال المحافظ إن الراحل الكريم كان في مهمة عمل على مدار الأيام الماضية كمراقب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية تميز فيهما بحسن الأداء والالتزام وتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات ليؤدي أبنائنا الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

هذا وقد أناب محافظ الشرقية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الواجب والعلم بمسقط رأسه وكذلك تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته ولزملائه العاملين بالتربية والتعليم.