48 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية للمواد العملية

تابع الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات بديوان عام المديرية، حيث أدى عدد (21994) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الصناعية والتعليم المزدوج والمهنى أمام ( 98 ) لجنة.

وأدى (23233 ) طالب وطالبة، امتحانات الدبلومات التجارية،

أمام ( 69 ) لجنة، وعدد (2650 ) طالب وطالبة إمتحانات الفندقي، أمام ( 19 ) لجنة.

وأكد عبده على أن العملية الإمتحانية تسير فى هدوء وانتظام، ولم ترد للغرفة أى شكاوى اليوم، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.

ويأتي ذلك وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة الإلتزام بالاجراءات التى تضمن حسن سير الامتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله.