وكيل التعليم بالشرقية ينعى مراقبًا وافته المنية أثناء الامتحان

نعى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأربعاء، مراقب لجنة امتحانات وافته المنية خلال أداء عمله، موجها خالص التعازي لأسرته وأسرة التربية والتعليم داعيا الله أن يتغمده برحمته.

وأكد مصدر بالتربية والتعليم، إصابة شحاتة حسن، مشرف نشاط بحالة إغماء وسقط على الأرض؛ بلجنة 2 بمدرسة أم الأبطال التابعة لإدارة غرب الزقازيق، وذلك الساعة 9:43 دقيقة أثناء أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بواسطة سيارة الإسعاف.