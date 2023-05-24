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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كالأرز والذرة.. بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية في بورسعيد "صور"

بدء موسم زراعة المحاصيل
بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية في بورسعيد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال متابعته الموسم الزراعي، أن هناك اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة. 

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة، وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة بالمحافظة تحت اشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات، وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة.

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