اللجنة المشتركة الليبية 6+6 تعلن تحقيق توافق كامل على انتخاب رئيس الدولة

أعلنت اللجنة المشتركة الليبية المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية " 6+6 "، أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

جاء ذلك في بيان اليوم، عقب جولة جديدة من المشاورات بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي أوضح أن اللجنة عقدت عدة لقاءات في العاصمة طرابلس، قبل انطلاقها في المملكة المغربية، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضافت أنها تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، واسترشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.

وشددت اللجنة المشتركة على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، معلنة أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.