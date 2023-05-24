محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لحل مشاكلهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

و استمع المحافظ الى شكوى مواطنة بناحية سرس الليان تلتمس بناء سور حول منزل خالى نظرا لإلقاء القمامة به وانبعاث الحشرات والروائح الكريهة منه مما يتسبب فى إلحاق الضرر بالأهالى، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مدينة سرس الليان برفع كافة تراكمات القمامة واتخاذ اللازم والعرض عليه.

ووافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية كفر طنبدى بشبين الكوم تلتمس تقسيط مديونية سيارة لمشروع المواقف مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة.

كما وافق المحافظ على طلب مواطنة أرملة بناحية كوم الضبع بالباجور تلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، ووافق المحافظ على طلب فنية تمريض بناحية سرسنا بالشهداء تلتمس تجديد انتدابها إلى مستشفي الشهداء المركزى مراعاة لظروفها الاجتماعية .

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية منشأة العرب بقويسنا يتضرر من قيام أحد الجيران بتربية كلاب داخل الكتلة السكنية مما يهدد أمن وسلامة المواطنين ، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة الاستمرار في التواصل الدائم وإيجاد قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للتعرف على مطالبهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حيالها ، وكذا رصد شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي حفاظا على حقوقهم ومصالحهم.