وكيل تعليم دمياط يشهد الدورة التدريبية لمراقبي لجان الثانوية العامة

شهد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأربعاء، تنفيذ الدورة التدريبية بقاعة مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية بحضور محمد لطفي قنديل رئيس لجنة النظام والمراقبة وأحمد محمود مرسي وكيل اللجنة وأحمد السعيد البلتاجي رئيس قسم الحاسب الآلي، تطبيقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإقامة تدريب مكثف وشامل للمرشحين رؤساء لجان النظام والمراقبة والمراقبين الأوائل، لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

حضر التدريب جميع المرشحين على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط، وذلك للتعرف على الأساليب الحديثة فى نظام امتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية ووضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية.

وأشاد رؤساء ومراقبي اللجان بالدورة التدريبية لما فيها من معلومات قيمة تسهم في إنجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة.

تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأربعاء، سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م هى التعليم المزدوج ٥٤٩ طالب وطالبة والتعليم التجارى ٢٦٠٢ طالب وطالبة و التعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالب وطالب و التعليم الزراعه ٥٧٢ طالب وطالبة والتعليم الفندقي ١٠٦ طالب وطالبة باجمالي ١١٤١١ طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف" إلى أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط متمنيا لهم التوفيق.

وتابع "عبد الرؤوف" أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط متمنيا لهم التوفيق.