إزالة فورية لحالة تعد وحملة تمشيطية لرفع الإشغالات بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية لمدينة ومركز أسوان جهودها المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع إستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول ، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض فضاء خلف منطقة المقاولون العرب بنطاق حى جنوب ، والتى تم رصدها أثناء المرور الميدانى على المتغيرات المكانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تمشيطية بشوارع الشواربى الجديد وشرق البندر ، بالإضافة إلى قيام حى جنوب بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات لأعمدة الكهرباء بمنطقة المحمودية ، فضلاً عن قيام حى غرب المدينة بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بحديقة السلام ، علاوة على تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمشاركة مديرية الطب البيطرى بالوقوف ميدانياً على شكوى أحد المواطنين الواردة بشأن قيام أحد الجزارين بمنطقة الملقطة التابعة لقروى أبو الريش بحرى ، وقد تم التوجه إلى محل الجزارة التابع له ، وتم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة من إعدام بعض اللحوم لعدم جودتها ، مع تحرير المخالفات المتنوعة ، وإستصدار قرار غلق وتشميع للمحل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

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