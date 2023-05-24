خاص| المخرجة منال الصيفي تكشف اخر تطورات حالة زوجها اشرف مصيلحى

كشفت المخرجة منال الصيفى أخر تطورات حالة زوجها الصحية، الفنان اشرف مصلحي، وقالت الصيفى فى تصريحات خاصة ل البوابة نيوز اليوم الاربعاء إن حالة زوجها تحسنت وخرج اليوم من العناية المركزة والتى دخلها اثر تعرضه لالتهاب حاد في الدم.

وتابعت الصيفي انه لايزال تحت المتابعة والرعاية الصحية بالمستشفي ولم يحدد الاطباء موعد خروجه.

كانت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي قد طلبت من الجمهور في مصر ومختلف الدول العربية الدعاء له، حتى يمر من وعكته الصحية بعد احتجازه بالرعاية المركزة.

وكتبت زوجة أشرف مصيلحي عبر حسابها الشخصي بـموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اشرف مصيلحي أجمل وأحن وأجدع راجل قابلته في حياتي جوزي وأبو ولادي اللي حقيقي أثبت أنه أجمل وأروع أب في الدنيا، ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك ليا ولولادك ضهر وسند يا عشره العمر يا جدع عمري ما فكرت اتكلم عنك ولا اشكرك مش عارفة ليه يمكن لاني مكنتش حاسه إنك محتاج اني أشكرك في يوم من الأيام بس حقيقي دلوقتي حابه الناس كلها تعرف إنك حقيقي راجل بمعني الكلمه وأب رائع وزوج رائع وسند وضهر لكل اللي عرفوك ربنا يبعد عنك الشر ويشفيك ويحميك يارب ويخليك لينا يارب، يارب أنت الشافي المعافي ربنا يشفيك يارب".