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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة.. إخماد 3 حرائق شقق سكنية بأكتوبر والبدرشين وبولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "أكتوبر  _ البدرشين _ بولاق الدكرور" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق : "حي البشاير المدخل الأول الخلفي بالدور الأرضي بأكتوبر، قرية ميت رهينة بالبدرشين، شارع محمود إبراهيم من شارع الترعة ببولاق الدكرور" وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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