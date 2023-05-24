بالفيديو.. مصطفى وزيري: الإعلان عن اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية السبت المقبل بسقارة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن مصر يوجد بها 250 بعثة أجنبية تعمل على مستوى الجمهورية من 25 دولة، مشيرًا إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية كانت البعثات المصرية لها السبق في جميع الاكتشافات.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن البعثة المصرية بدأت أعمالها في سقارة من إبريل 2018، وكل موسم به اكتشافات جميلة جدًا أبهرت العالم ووجهت أنظاره لمنطقة سقارة المتميزة، داعيًا وسائل الإعلام لحضور الإعلان عن الكشف الأثري لأكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية في سقارة السبت المقبل، بجانب الإعلان عن الكثير من الاكتشافات الأخرى.

وتابع، أن الفترة الماضية شهدت اكتشاف كم كبير من الحيوانات المحنطة والمومياوات الآدمية وكان هدفنا من 1 سبتمبر الماضي بالبحث عن مكان الورشة وتمكنا من الوصول لها، وهناك الكثير من الاكتشافات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.

وأردف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه من الملاحظ على مدار السنوات القليلة الماضية اتجاه عدد كبير من السياح لمنطقة سقارة باعتبارها يوجد بها أقدم هرم حجري عرفته البشرية وهو هرم سقارة المدرج، بجانب أن علم التحنيط أذهل العالم أجمع، وسيتم الإعلان عن اكتشاف بعض الأدوات والمواد التي استخدمها المصري القديم في التحنيط.