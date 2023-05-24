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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق استراحة تابعة للمركزي للمحاسبات أمام مطار الواحات بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل استراحة خاصة للجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة الباويطي أمام مطار الواحات دون وقوع إصابات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى سطح منزل بمدينة الباويطي أمام مطار الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل استراحة خاصة للجهاز المركزي للمحاسبات، جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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