اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب سيارة وإصابة 13 شخصا بحدائق أكتوبر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي قبل الكارتة بدائرة القسم، أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق إثر انفجار أحد الإطارات سبب وقوع الحادث الذي خلف 13 مصابا.

وتلقى الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق أسيوط الغربي قبل الكارته بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.